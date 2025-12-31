49 kilos de fios elétricos foram apreendidos em Itapipoca

49 quilos de fios elétricos foram apreendidos em uma sucata de ItapipocaNo local, também foram resgatados 33 galos. A suspeita é de que os animais eram utilizados em rinhas ilegais
A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu, na manhã dessa terça-feira, 30, 49 quilos de fios elétricos pertencentes à Enel em uma sucata localizada no município de Itapipoca, a cerca de 137 quilômetros de Fortaleza.
No local, os agentes também resgataram 33 galos, que, segundo a polícia, provavelmente eram utilizados em rinhas ilegais. O proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante.
A prisão ocorreu durante uma fiscalização da Operação Celari, que tem como objetivo combater a receptação de materiais de procedência ilícita e reprimir o furto de energia elétrica.
O suspeito, um homem de 38 anos, não teve a identidade divulgada. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Itapipoca, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e maus-tratos a animais.
As ações da Operação Celari são coordenadas pela Coordenadoria de Planejamento Operacional da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Copol/SSPDS), com a atuação conjunta da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e da Enel Ceará.
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br