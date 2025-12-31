Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

49 kilos de fios elétricos foram apreendidos em Itapipoca

49 quilos de fios elétricos foram apreendidos em uma sucata de Itapipoca

No local, também foram resgatados 33 galos. A suspeita é de que os animais eram utilizados em rinhas ilegais
A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu, na manhã dessa terça-feira, 30, 49 quilos de fios elétricos pertencentes à Enel em uma sucata localizada no município de Itapipoca, a cerca de 137 quilômetros de Fortaleza.

No local, os agentes também resgataram 33 galos, que, segundo a polícia, provavelmente eram utilizados em rinhas ilegais. O proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante.

A prisão ocorreu durante uma fiscalização da Operação Celari, que tem como objetivo combater a receptação de materiais de procedência ilícita e reprimir o furto de energia elétrica.

O suspeito, um homem de 38 anos, não teve a identidade divulgada. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Itapipoca, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e maus-tratos a animais.

As ações da Operação Celari são coordenadas pela Coordenadoria de Planejamento Operacional da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Copol/SSPDS), com a atuação conjunta da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e da Enel Ceará.

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

