Agro Caucaia: Mercado da Jurema terá feira de agricultura familiar

O evento vai promover local de venda de produtos agrícolas de produtores caucaienses / Crédito: Divulgação Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário de Caucaia

A segunda edição da feira da agricultura familiar Agro Caucaia promove, neste sábado, 11, o encontro de agricultores da zona rural do município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Evento realizado pela Prefeitura de Caucaia dá espaço para comercialização de produtos de hortifruti, produtos artesanais, plantas medicinais, culinária, artesanato e atrações musicais.

“Eu e outros agricultores aqui de Matões fomos convidados para a primeira feira. Vendemos uma boa quantidade, ficamos muito animados. A expectativa é que agora tenha feira itinerante todos os meses”, comentou Rubens. Para ele, a iniciativa é uma forma de valorizar a agricultura de famílias rurais no município: “Nossa região tem muita produção, mas estamos ao lado do complexo industrial do Pecém. Então, o crescimento da agricultura fica um pouco esquecida. Nossos filhos se formam agricultores e vão para as grandes empresas, então contamos com o incentivo do poder público para manter essa produção familiar”. Segundo o secretário de Desenvolvimento Rural de Caucaia, Rodrigo Amorim, a Agro Caucaia deve ser ampliada como evento itinerante no município. “A expectativa era fazer anualmente, mas vimos que os agricultores possuem produção para participar todo mês. O evento deve circular em todos os bairros de Caucaia”, afirma.

Além disso, o secretário afirma que, ainda este ano, a Secretaria deve iniciar os cadastros para o plano de preparo do solo, impactando cerca de 300 agricultores caucaienses. Em novembro, será realizado um mutirão de atendimento para o cadastro de produtores em serviços rurais da Secretaria em diversas comunidades do município. Serviço Feira Agro Caucaia