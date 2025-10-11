Caucaia: unidade móvel oferta 500 mamografias gratuitas

Os atendimentos ocorrem de segunda a quinta-feira, com 16 atendimentos em cada período, manhã e tarde, no estacionamento da Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte de Caucaia (rua coronel Correia, 2214 - Centro). Além disso, outras unidades de saúde estão com serviços ampliados.

No mês de realização da campanha Outubro Rosa - voltada para a conscientização sobre o câncer de mama e do colo de útero - o município de Caucaia, a 16km de Fortaleza, ampliou os atendimentos de prevenção para a população feminina. Cerca de 520 mamografias e 512 exames citopatológicos de prevenção são ofertados gratuitamente por meio da unidade móvel de saúde do Sesc Mulher (Sistema Fecomércio), sem necessidade de agendamento .

A ação inclui serviços de mamografia para mulheres a partir de 40 anos de idade e exame de prevenção do câncer do colo do útero (papanicolau) para pacientes a partir de 20 anos. Os atendimentos da unidade móvel de saúde ocorrem de segunda a quinta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 16h.

Maria do Socorro Nascimento, 56, foi uma das mulheres atendidas. Ela afirma que o serviço foi importante para manter a prevenção em dia: "Realizo o exame a cada dois anos e faço tudo pelo público, não tenho plano de saúde, mas é a primeira vez que venho aqui no Sesc e o atendimento é ótimo, as meninas tratam a gente muito bem".

Ampliação de atendimentos

Segundo a Prefeitura de Caucaia, as programações da campanha "Outubro Rosa - Viva Mulher, Viva Saúde" foram ampliadas nas unidades de saúde do município, como a Policlínica Regional Dr. José Correia Sales, localizada no Parque Soledade. O atendimento na unidade é por demanda livre, sem necessidade de agendamento e está oferecendo 40 senhas para mamografia de segunda à sexta-feira e 30 senhas, aos sábados.

Já o Hospital Abelardo Gadelha da Rocha está com o ambulatório ginecológico ampliado e deve oferecer 70 ultrassonografias de prevenção. Além disso, a Maternidade Santa Terezinha, no bairro da Jurema, deve oferecer, no dia 20 de outubro, 30 consultas na especialidade de mastologia para diagnóstico e tratamento de doenças mamárias. Nas duas unidades, o agendamento deve ser feito nas Unidades de Atenção Primária (UBS).