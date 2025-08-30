PC-CE prende chefes de grupo criminoso foragidos por homicídio no Pará

Dois homens, que seriam chefes de grupo criminoso cearense envolvidos em homicídio no Pará, foram capturados em Sobral durante operação de rastreamento da Policia Civil do Ceará

Os suspeitos seriam chefes de um grupo criminoso cearense e apontados como os principais envolvidos no homicídio registrado em Capanema, no estado do Pará, na última quarta-feira (27). Além disso, o suspeito de 35 anos foi autuado por tentativa de homicídio contra os policiais durante a abordagem.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu em flagrante dois homens, de 35 e 37 anos, que estavam foragidos da Justiça do Pará . A prisão aconteceu no município de Sobral , no Ceará, durante uma operação de rastreamento realizada pela PCCE em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA), realizada nesta quinta-feira (28).

A operação de rastreamento foi realizada após troca de informações entre as polícias dos dois estados, que permitiu localizar a rota de fuga e o veículo utilizado pelos suspeitos. A abordagem foi feita na BR-222, em Sobral, onde o carro dos foragidos foi interceptado.

Durante a abordagem, foram encontradas peças de roupas que coincidiam com as vestimentas usadas pelos autores do homicídio em Capanema. A análise forense de imagens confirmou a correspondência das roupas.

Os chefes do grupo criminoso possuem antecedentes criminais por posse ou porte ilegal de arma de fogo, integração em grupo criminoso, receptação e crime contra a administração pública. Além dos crimes pelos quais foram presos, o suspeito de 35 anos ainda é investigado por homicídios e tentativa de homicídio em Quixadá, no Ceará.

Na operação, foram apreendidos celulares, roupas e uma caminhonete. Os dois homens foram conduzidos à unidade policial, onde foi lavrado o auto de flagrante. Após a audiência de custódia, as prisões foram convertidas em prisões preventivas e os suspeitos permanecem à disposição do Poder Judiciário.

