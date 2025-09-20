Caucaia: 6 capturas e apreensão de explosivos nas últimas 24h

Ações da Polícia Civil do Estado do Ceará resultaram em seis capturas e apreensão de aparelhos celulares e artefatos explosivos / Crédito: Core / Divulgação

De sexta-feira, 19, à manhã de sábado, 20, foram capturadas seis pessoas no município de Caucaia. Além das prisões foram apreendidos celulares e artefatos explosivos, que foram detonados pelo Bope/PMCE. A movimentação resultou na prisão de quatro pessoas, na apreensão de um adolescente e na retirada de artefatos explosivos no bairro Arianópolis, nessa sexta-feira,19.

Apreensões e prisões Primeiramente foram presos uma mulher de 32 anos e dois homens, de 23 e 38 anos. Durante a investigação também foi apreendido um adolescente em flagrante pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. No imóvel alvo da operação, as equipes encontraram cocaína, crack e maconha. Os entorpecentes estavam fracionados junto aos insumos para a distribuição do material. Também foram retidos um aparelho celular e quatro artefatos de fabricação caseira. Diante da presença do material explosivo, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para realizar a detonação dos artefatos no local.