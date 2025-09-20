Caucaia: 6 capturas e apreensão de explosivos nas últimas 24h

Caucaia registra seis capturas e apreensão de explosivosAções da Polícia Civil do Estado do Ceará resultaram em seis capturas e apreensão de aparelhos celulares e artefatos explosivos no município de Caucaia
De sexta-feira, 19, à manhã de sábado, 20, foram capturadas seis pessoas no município de Caucaia. Além das prisões foram apreendidos celulares e artefatos explosivos, que foram detonados pelo Bope/PMCE.
A movimentação resultou na prisão de quatro pessoas, na apreensão de um adolescente e na retirada de artefatos explosivos no bairro Arianópolis, nessa sexta-feira,19.
LEIA MAIS | Caucaia: vereadores criticam outdoor de ativistas contra a instalação de data center do TikTok
Além das capturas, uma mulher foi conduzida e autuada em Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) - que é quando a infração se enquadra como violações de menor potencial ofensivo - por receptação.
A operação foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), a partir da ação conjunta do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), do Departamento de Polícia da Capital (DPC), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).
Apreensões e prisões
Primeiramente foram presos uma mulher de 32 anos e dois homens, de 23 e 38 anos. Durante a investigação também foi apreendido um adolescente em flagrante pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
No imóvel alvo da operação, as equipes encontraram cocaína, crack e maconha. Os entorpecentes estavam fracionados junto aos insumos para a distribuição do material.
Também foram retidos um aparelho celular e quatro artefatos de fabricação caseira. Diante da presença do material explosivo, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para realizar a detonação dos artefatos no local.
Tráfico de drogas e porte de arma de fogo
Na sexta-feira, 19, a PCCE prendeu um homem de 48 anos em flagrante por tráfico de drogas. O suspeito já respondia pelo mesmo crime. A situação ocorreu durante uma operação de cumprimento de mandado de busca e apreensão.
Além do homem de 48 anos, as outras pessoas foram autuadas pelos crimes de organização criminosa. Já a mulher de 24 anos foi autuada em TCO por receptação.
O material retido na busca foi encaminhado à Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) para realização dos exames periciais.