Dia D de vacinação acontece em Caucaia neste sábado, 20; veja locaisA aplicação de vacinas incluirá os seis distritos do município, com 17 Unidades de Atenção Primária à Saúde abertas
Contemplando os seis distritos de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o Dia D de vacinação acontece neste sábado, 20, a partir das 8 horas. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde do município objetiva a atualização da caderneta de vacinação.
No total, 17 Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) permanecerão abertas até às 16 horas para o atendimento da população. A ação também foi divulgada pela Prefeitura de Caucaia em perfil na rede social.
Confira as unidades participantes no Dia D de vacinação a seguir.
Dia D de Vacinação em Caucaia: veja as 17 unidades participantes
As UAPS incluídas foram divididas de acordo com os seis distritos de saúde do município. O atendimento segue das 8 às 16 horas.
Distrito 1
- UAPS Terezinha Lima Moreira - Parque São Gerardo
- UAPS Dr. Joaquim Braga - Planalto Caucaia
- UAPS Assistência à Criança (CAIC) - Pe. Júlio Maria
Distrito 2
- UAPS José Rodrigues dos Santos - Tabuba
- UAPS Valdenuzia Moreira Bastos - Pacheco
Distrito 3
- UAPS João Rodrigues da Silva - Genipabu
- UAPS Tecla Gonzaga - Tabuleiro Grande
Distrito 4
- UAPS Eduardo Nogueira Jr. - Arianópolis
- UAPS Maria de Jesus Ferreira - Conjunto Metropolitano (Picuí)
- UAPS Sérgio Rodrigues - Nova Metrópole
Distrito 5
- UAPS Antônio Jander P. Machado - Araturi
- UAPS Francisca Carlota de Matos - Parque Guadalajara
- UAPS Francisca de Fátima L. da Costa - Parque Guadalajara
- UAPS Francisco Paulo Pontes - Marechal Rondon
Distrito 6
- UAPS Dr. Francisco Djama Soares - Tabapuazinho
- UAPS Ednir Carneiro Galeno - Potira I
- UAPS Maria Júlia Ferreira da Silva - Velho São Miguel
