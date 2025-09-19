Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia D de vacinação acontece em Caucaia neste sábado, 20; veja locais

A aplicação de vacinas incluirá os seis distritos do município, com 17 Unidades de Atenção Primária à Saúde abertas
Autor Penélope Menezes
Penélope Menezes Autor
Contemplando os seis distritos de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o Dia D de vacinação acontece neste sábado, 20, a partir das 8 horas. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde do município objetiva a atualização da caderneta de vacinação.

No total, 17 Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) permanecerão abertas até às 16 horas para o atendimento da população. A ação também foi divulgada pela Prefeitura de Caucaia em perfil na rede social.

Confira as unidades participantes no Dia D de vacinação a seguir.

Dia D de Vacinação em Caucaia: veja as 17 unidades participantes

As UAPS incluídas foram divididas de acordo com os seis distritos de saúde do município. O atendimento segue das 8 às 16 horas.

Distrito 1

  • UAPS Terezinha Lima Moreira - Parque São Gerardo
  • UAPS Dr. Joaquim Braga - Planalto Caucaia
  • UAPS Assistência à Criança (CAIC) - Pe. Júlio Maria

Distrito 2

  • UAPS José Rodrigues dos Santos - Tabuba
  • UAPS Valdenuzia Moreira Bastos - Pacheco

Distrito 3 

  • UAPS João Rodrigues da Silva - Genipabu
  • UAPS Tecla Gonzaga - Tabuleiro Grande

Distrito 4 

  • UAPS Eduardo Nogueira Jr. - Arianópolis
  • UAPS Maria de Jesus Ferreira - Conjunto Metropolitano (Picuí)
  • UAPS Sérgio Rodrigues - Nova Metrópole

Distrito 5

  • UAPS Antônio Jander P. Machado - Araturi
  • UAPS Francisca Carlota de Matos - Parque Guadalajara
  • UAPS Francisca de Fátima L. da Costa - Parque Guadalajara
  • UAPS Francisco Paulo Pontes - Marechal Rondon

Distrito 6

  • UAPS Dr. Francisco Djama Soares - Tabapuazinho
  • UAPS Ednir Carneiro Galeno - Potira I
  • UAPS Maria Júlia Ferreira da Silva - Velho São Miguel

