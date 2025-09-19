Dia D de vacinação acontece em Caucaia

A aplicação de vacinas incluirá os seis distritos do município, com 17 Unidades de Atenção Primária à Saúde abertas

Contemplando os seis distritos de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o Dia D de vacinação acontece neste sábado, 20, a partir das 8 horas. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde do município objetiva a atualização da caderneta de vacinação.

No total, 17 Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) permanecerão abertas até às 16 horas para o atendimento da população. A ação também foi divulgada pela Prefeitura de Caucaia em perfil na rede social.