Ação terá serviços gratuitos de saúde e empreendedorismo em Caucaia

Ação terá serviços gratuitos de empreendimento, cidadania e saúde em CaucaiaEstão previstas iniciativas como feira de empreendimento, atendimento PET, emissão de documentos, ações de saúde e apresentação cultural; A ação ocorre no sábado, 13, no bairro Capuan
A Tenda do Trabalhador vai realizar uma ação de atendimento para a população do bairro Capuan, em Caucaia, com serviços gratuitos de cidadania, proteção social, empreendimento e saúde. A ação vai ocorrer no sábado, 13, das 9h às 14h, na Paróquia Santo Antônio.
A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal do Trabalho de Caucaia em conjunto com o Sine Municipal e vai oferecer emissão de documentos como Carteira de Trabalho Digital, atividades educativas de trânsito, atendimento de saúde e apresentações da Orquestra Municipal Soure.
Confira os serviços que serão oferecidos:
Secretaria Municipal do Trabalho (SMT)
- Emissão da Carteira de Trabalho Digital
- Balcão do Empreendedor (MEI)
- Atendimento do SINE
- Feira do Empreendedor
Secult
- Orquestra Municipal Soure
- Aulas de ritmos e atividades recreativas
Autarquia Municipal de Trânsito (AMT):
- Emissão de cartão de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência
- Cidade Educação para o Transito
Secretaria Municipal de Saúde (SMS):
- Vacinação
- Ações de higiene bucal
- Aferição de pressão e glicemia
- Emissão do Cartão SUS
- Conscientização sobre endemias
- Médico, Nutricionista e Psicólogo
Proteção Animal (SPA):
- VET Móvel
- Adoção de animais
- Teste de calazar
- Vacinação antirrábica
- Agendamento para castração
Serviço
Tenda do Trabalhador - Gratuito
Onde: Paróquia Santo Antônio - R. Letícia Marques Cavalcante (Capuan, Caucaia)
Quando: Dia 13/9, das 9h às 14h