Ação terá serviços gratuitos de saúde e empreendedorismo em Caucaia

Estão previstas iniciativas como feira de empreendimento, atendimento PET, emissão de documentos, ações de saúde e apresentação cultural; A ação ocorre no sábado, 13, no bairro Capuan

A Tenda do Trabalhador vai realizar uma ação de atendimento para a população do bairro Capuan, em Caucaia , com serviços gratuitos de cidadania, proteção social, empreendimento e saúde. A ação vai ocorrer no sábado , 13, das 9h às 14h, na Paróquia Santo Antônio.

A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal do Trabalho de Caucaia em conjunto com o Sine Municipal e vai oferecer emissão de documentos como Carteira de Trabalho Digital, atividades educativas de trânsito, atendimento de saúde e apresentações da Orquestra Municipal Soure.





Confira os serviços que serão oferecidos:

Secretaria Municipal do Trabalho (SMT)