Ação terá serviços gratuitos de saúde e empreendedorismo em Caucaia

Ação terá serviços gratuitos de empreendimento, cidadania e saúde em Caucaia

Estão previstas iniciativas como feira de empreendimento, atendimento PET, emissão de documentos, ações de saúde e apresentação cultural; A ação ocorre no sábado, 13, no bairro Capuan
A Tenda do Trabalhador vai realizar uma ação de atendimento para a população do bairro Capuan, em Caucaia, com serviços gratuitos de cidadania, proteção social, empreendimento e saúde. A ação vai ocorrer no sábado, 13, das 9h às 14h, na Paróquia Santo Antônio.

A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal do Trabalho de Caucaia em conjunto com o Sine Municipal e vai oferecer emissão de documentos como Carteira de Trabalho Digital, atividades educativas de trânsito, atendimento de saúde e apresentações da Orquestra Municipal Soure. 


Confira os serviços que serão oferecidos:

Secretaria Municipal do Trabalho (SMT)

  • Emissão da Carteira de Trabalho Digital
  • Balcão do Empreendedor (MEI)
  • Atendimento do SINE
  • Feira do Empreendedor

Secult

  • Orquestra Municipal Soure
  • Aulas de ritmos e atividades recreativas

Autarquia Municipal de Trânsito (AMT):

  • Emissão de cartão de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência
  • Cidade Educação para o Transito

Secretaria Municipal de Saúde (SMS):

  • Vacinação
  • Ações de higiene bucal
  • Aferição de pressão e glicemia
  • Emissão do Cartão SUS
  • Conscientização sobre endemias
  • Médico, Nutricionista e Psicólogo

Proteção Animal (SPA):

  • VET Móvel
  • Adoção de animais
  • Teste de calazar
  • Vacinação antirrábica
  • Agendamento para castração

Serviço

Tenda do Trabalhador - Gratuito
Onde: Paróquia Santo Antônio - R. Letícia Marques Cavalcante (Capuan, Caucaia)
Quando: Dia 13/9, das 9h às 14h

