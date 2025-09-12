Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fornecedor de drogas e armas do CV em Fortaleza é preso em SC

Fornecedor de drogas e armas do CV em Fortaleza é preso em condomínio de luxo em SC

Suspeito também é investigado por ser uma das lideranças da facção criminosa com atuação na Capital cearense
Um homem apontado como fornecedor de armas e drogas da facção criminosa Comando Vermelho (CV) nos bairros Cidade 2000 e Papicu, em Fortaleza, foi preso nessa quinta-feira, 11, em um condomínio de alto padrão na cidade de Blumenau, em Santa Catarina (SC).

O suspeito também é investigado por ser uma das lideranças da facção na Capital. O POVO apurou que o homem foi identificado como Leandro Farias da Silva, vulgo "Leo da 2000, "Leo Gringo" ou "Comendador". Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva durante a sétima fase da operação Nocaute.

Coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), a operação chegou em mais dois alvos, que tiveram mandados de prisão preventiva cumpridos em Fortaleza.

Os alvos foram uma mulher de 34 anos e um homem de 31, com passagens por homicídio, posse de arma de fogo, receptação e dano. O suspeito já havia sido preso anteriormente em outra ação policial da especializada, em dezembro do ano passado.

Já a liderança da facção possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica. Na operação, também foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Foram apreendidos dois imóveis com valor aproximado de R$ 500 mil, cada um, localizados em Cascavel e em Aquiraz. Um veículo de luxo também foi apreendido, aparelhos celulares, quantia de dinheiro em espécie e R$ 9 milhões foram bloqueados das contas dos investigados.

