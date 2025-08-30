Caucaia registra queda de energia elétrica na manhã deste sábado, 30

Queda de energia elétrica foi causada por um desligamento emergencial, que durou dez minutos

O bairro Nova Metrópole, no município de Caucaia , registrou uma queda de energia elétrica por volta das 10 horas na manhã deste sábado, 30.

Uma moradora da região, que não será identificada, relatou que notou que a energia havia caído quando percebeu que a internet estava oscilando.

“A gente achava que era só o sinal, mas o 5G não estava funcionando". Ela também conta que a geladeira fez um barulho após a queda.

Enel realiza desligamento de emergência

Questionada pelo O POVO, a Enel Distribuição Ceará informou, em nota, que realizou um desligamento emergencial para alguns clientes do bairro Nova Metrópole, em Caucaia, por cerca de 10 minutos.

“A ação foi necessária para viabilizar reparos na rede elétrica de forma segura e eficiente, de acordo com os padrões e normas técnicas existentes”, afirma a nota.