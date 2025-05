Drogas e arma são apreendidos com informações da inteligência no Vila União

Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a operação ocorreu em um prédio residencial situado em uma área de grande circulação. Segundo a polícia, as investigações já vinham sendo conduzidas com base em denúncias e levantamentos.

Na tarde desta terça-feira, 29, a Polícia Civil do Ceará apreendeu 950 unidades de ecstasy, 2,8 kg de maconha, 160 gramas de crack e uma pistola , caso ocorreu durante operação realizada em um condomínio localizado no bairro Vila União, em Fortaleza.

No interior do imóvel, os investigadores encontraram 950 comprimidos de ecstasy, 2,8 quilos de maconha, 160 gramas de crack, além de pequenas porções de cocaína acondicionadas em pinos.

Após identificar movimentações suspeitas no local, os agentes montaram uma campana que resultou na tentativa de abordagem a dois homens que estavam nas proximidades do edifício. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos fugiram, deixando a porta de um apartamento aberta.

A ação foi conduzida pela Delegacia de Narcóticos (Denarc), com base em informações repassadas pelo Núcleo de Inteligência Policial (Nuip).

Também foram recolhidas quatro sementes de maconha, cinco balanças de precisão e diversos sacos plásticos utilizados para embalar drogas.

Além do entorpecente, uma pistola calibre .40 com dez munições, uma munição calibre .38, cartões de crédito, documentos pessoais e uma motocicleta também foram apreendidos. Todo material foi encaminhado à sede da Denarc, unidade vinculada ao Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam com o objetivo de identificar e capturar os responsáveis pelo material ilícito. A suspeita é de que os envolvidos façam parte de um esquema mais amplo de tráfico de drogas na capital.