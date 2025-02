Caucaia registra nascimento dos primeiros ninhos de tartaruga-de-pente em 2025

Cerca de 122 tartarugas-de-pente (Eretmochelys imbricata) nasceram no município de Caucaia , a 16,06 km de Fortaleza . O ninho estava sendo monitorado pelo Instituto de Meio Ambiente do Município de Caucaia (IMAC), e foi o primeiro de 2025.

A Tartaruga-de-pente, também conhecida como Tartaruga-legítima, está classificada em situação de perigo pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA).

De acordo com o Projeto Tamar, o animal pode chegar até 114 cm e pesar 80kg. Os ninhos no Brasil podem chegar até a 2.200 por temporada.

“Esse esforço faz parte do compromisso da Prefeitura de Caucaia para proteger e conservar a biodiversidade. Com ações contínuas de monitoramento e educação ambiental, Caucaia segue firme no propósito de ser referência na preservação da fauna marinha no Ceará”, relata Thiago Pereira, em nota enviada à imprensa.