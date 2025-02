Chuva no Ceará: veja previsão do tempo até quinta-feira, 13

A previsão do tempo aponta para esta terça-feira, 11, condição de estabilidade atmosférica em boa parte do período, em todas as macrorregiões do Estado, assim como o visto na segunda-feira, 10.

A situação deve colaborar para as chuvas, principalmente no período da madrugada e manhã no centro norte do Estado. As informações são de Agustinho Brito, meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

No período noturno, o tempo tem tendência a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba, sul do Sertão Central e Inhamuns e Cariri.

Na parte da tarde, céu varia de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva isolada na Ibiapaba, Litoral Norte e norte do Sertão Central e Inhamuns. Nas macrorregiões do Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité, há baixa possibilidade de chuva isolada e passageira.

Na manhã desta terça-feira, 11, haverá predomínio de céu com poucas nuvens ou parcialmente nublado. No Litoral Norte, Pecém e Fortaleza podem estar parcialmente nublado com chuva.

Na parte vespertina, o céu pode estar parcialmente nublado com chuva isolada no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba, no norte do Sertão Central e Inhamuns, no Maciço de Baturité, no Litoral de Fortaleza e na Jaguaribana.

No período matutino, o previsto é de tempo parcialmente nublado com chuva na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. Nas demais áreas, tem potencial para alta possibilidade de chuva isolada.

Na madrugada dessa quarta-feira, 12, céu varia de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada no Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Cariri e centro-sul da Jaguaribana. No norte da Jaguaribana, Maciço de Baturité, Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém, a chuva deve ser mais abrangente.

A manhã é de céu parcialmente nublado com chuva isolada na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. Nas demais macrorregiões, a Funceme indica alta possibilidade de chuva isolada.

Para a madrugada desta quinta-feira, 13, o céu pode apresentar nebulosidade parcial com chuva isolada em todas as macrorregiões.

À noite, parcialmente nublado com alta possibilidade de chover na Ibiapaba, sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Nas demais macrorregiões, há baixa possibilidade de chuva isolada.

No turno vespertino, o céu continua parcialmente nublado com chuva isolada no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba, no norte do Sertão Central e Inhamuns, no Maciço de Baturité, no Litoral de Fortaleza e na Jaguaribana.

Já a noite, o tempo é parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva na Ibiapaba, sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Nas demais macrorregiões, pode apresentar baixa possibilidade de chuva isolada.

Nebulosidade está associada a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT)

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é uma uma faixa semi-permanente de nebulosidade, próxima à linha do Equador, formada pela convergência dos ventos alísios dos hemisférios Norte e Sul. Essa interação provoca o levantamento de ar quente e úmido na região equatorial, favorecendo a formação de nuvens do tipo cumulonimbus.