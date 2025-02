Boa viagem: dois homens são presos suspeitos de crimes sexuais contra crianças

Dois homens foram presos no município de Boa Viagem, distante 221 quilômetros (km) de Fortaleza, suspeitos de crimes sexuais contra menores de idade. As capturas foram realizadas durante a manhã desta terça-feira, 11, em cumprimento de mandados de prisão preventiva expedidos contra os alvos.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), os presos foram localizados dentro de suas residências. O primeiro deles, de 33 anos, era investigado por compartilhar ponografia infantil com menores de idade, enquanto o segundo, de 21, é suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos.