Em risco de extinção, tartaruga-de-pente é resgatada em Praia de Caucaia

Uma tartaruga-de-pente , espécie em risco de extinção, foi resgatada na Praia da Barra do Cauípe, localizada no município de Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no fim da tarde de segunda-feira, 27.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com Felipe Ribeiro, presidente do Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (Imac), o animal foi encontrado enquanto um funcionário do Imac fazia uma viagem de monitoramento pela praia.