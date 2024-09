Idoso morre afogado em açude durante pescaria em distrito de Caucaia

Vítima estava pescando com os amigos na manhã deste sábado, 7, quando caiu em um trecho mais fundo do açude

Um idoso de 74 anos morreu afogado, neste sábado, 7, em um açude no distrito de Catuana, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A vítima estava pescando com amigos quando caiu em um trecho mais fundo do açude da comunidade Angicos.

A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) por volta das 10h32min da manhã deste sábado. A vítima, identificada como Antônio Bento da Costa, foi localizada no fundo do açude, por volta das 15h45min, após mais de quatro horas de buscas.

A guarnição do bombeiros contou com quatro mergulhadores que auxiliaram no trabalho de resgate da vítima. O corpo do idoso foi entregue aos cuidados da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que aguardava uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) no local para as devidas providências do caso.