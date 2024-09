Dono de barraca de praia é morto a tiros no Cumbuco

Um comerciante de 42 anos foi morto a tiros no Cumbuco, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, na segunda-feira, 2.

O POVO apurou que o nome da vítima é Emanuel Vieira Dos Santos. O homem seria proprietário de uma barraca de praia no Cumbuco e foi morto no próprio estabelecimento comercial.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará. A vítima possuía antecedentes criminais por furto, injúria e difamação. As equipes da Polícia Militar, da Perícia Forense e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa acompanham o caso, que é investigado por meio do 31º Distrito Policial, que realiza as oitivas do caso.