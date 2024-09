4 homens são mortos em Tauá pela Força Tática da PM, que informa ter reagido a 'injusta agressão'

Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Quatro homens foram mortos pela Força Tática da Polícia Militar do Ceará (PMCE) durante confronto no município de Tauá, a 343,10 quilômetros de Fortaleza, nessa sexta-feira, 6. Os agentes teriam reagido após agressão provocada pelos suspeitos, que faziam parte de uma facção criminosa com atuação na região. Os jovens tinham idade entre 16 e 20 anos.

A PM informou que chegou até os indivíduos após uma denúncia anônima de que eles estavam dentro de um imóvel no bairro Colibris, em posse de armas de fogo e drogas. Ao notar a presença dos agentes, um dos suspeitos iniciou disparos de arma de fogo contra os policiais.

Em nota, ao O POVO, neste sábado, 7, a corporação informou que reagiu a uma “injusta agressão”. Os outros três suspeitos tentaram fugir pulando um muro do quintal do imóvel. “Estes foram interceptados por outras equipes policiais, contudo, reagiram a abordagem, também efetuando disparos contra as equipes”, disse a PM.