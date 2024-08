Caucaia: motociclista morre após colidir em ônibus

Conforme informou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o piloto da moto foi a óbito ainda no local e a passageira foi levada a uma unidade hospitalar. O motorista do ônibus prestou socorro à vítima.

Acidente envolvendo um ônibus e uma motocicleta deixou uma pessoa morta em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira, 1º, em um trecho da CE-090 no bairro Itambé, quando o motociclista teria colidido na traseira do transporte coletivo.

A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que coletaram as informações que servirão de base para as investigações. As apurações estão a cargo da Delegacia Metropolitana de Caucaia.