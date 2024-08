CE: Operação mira casal que teria movimentado R$ 10 milhões oriundos do tráfico

Imagens de cumprimento de mandado de busca e apreensão no âmbito da operação Boiúna, da Ficco Crédito: Divulgação/PF

Uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE), deflagrada nesta quinta-feira, 1º, mirou um suposto esquema de lavagem de dinheiro que agia tanto no Ceará, quanto no Acre.

Batizada de "Boiúna", a operação encontrou indícios de que um casal teria movimentado, entre 2017 e 2022, cerca de R$ 10 milhões sem que tivessem lastro econômico compatível. A suspeita é de que esse dinheiro tenha origem ilícita, especificamente, do tráfico de drogas.

Conforme divulgado pela Polícia Federal, o branqueamento do dinheiro era feito a partir de empresas de fachada, assim como também se dava através de "sucessivos refinanciamentos de veículos de alto valor".