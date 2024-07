Três homens são presos por morte de macapaense em pousada no Cumbuco

A Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu três homens por suspeita de latrocínio (roubo seguido de morte) em uma pousada localizada na Praia do Cumbuco, distante 27 quilômetros (km) de Fortaleza. O crime aconteceu na útlima segunda-feira, 29, e resultou na morte de uma turista de 46 anos natural de Macapá (AP).

A ação contou com o apoio da Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento de Inteligência (DIP), do Departamento Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM) e da Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC).

Os suspeitos presos são um homem de 38 anos, que já responde por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico; um de 27 anos, com passagem por tráfico de drogas; e outro de 22 anos.