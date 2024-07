Polícia Militar apreende submetralhadora e drogas em Caucaia

Crédito: Divulgação/ Polícia Militar do Ceará

Agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da PMCE estavam em patrulhamento no bairro São Miguel quando obtiveram informações sobre ilicitudes praticadas na região. Quando percebeu que os policiais se aproximavam, um suspeito fugiu e deixou o material para trás.

Uma submetralhadora artesanal foi apreendida em uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) em Caucaia , Região Metropolitana de Fortaleza. A ação aconteceu na noite desta segunda-feira, 29, com apreensão ainda de maconha, cocaína, um carregador de pistola e munições.

Em meio às buscas, os agentes localizaram um equipamento usado na adaptação artesanal de armas de fogo. No local, foram apreendidos uma submetralhadora artesanal, 371 gramas de maconha, 21 gramas de cocaína, um carregador de pistola, uma mochila, uma balança de precisão e seis munições, das quais cinco eram de calibre 38 e uma de calibre 12.

Os materiais foram levados à Delegacia Metropolitana de Caucaia, unidade da Polícia Civil do Ceará, onde as medidas cabíveis foram realizadas. O 18º Distrito Policial (18ºDP) agora está a cargo das investigações para identificar e capturar envolvidos na prática ilícita.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.