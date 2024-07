Mulher trans é esfaqueada por homem na Praia de Iracema, em Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Uma mulher trans foi esfaqueada por volta das 23 horas da noite dessa segunda-feira, 29, em um apartamento do bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. O suspeito do crime foi preso ainda em estado de flagrante e foi autuado, no 2º Distrito Policial, por tentativa de homicídio.

Conforme decisão da audiência de custódia à qual o suspeito foi submetido, a vítima disse que havia sido contratada para um programa sexual, mas, na hora do pagamento, o autuado quis pagar um valor diferente do previamente acordado. Teria, então, ocorrido uma discussão, momento em que o homem desferiu os golpes de faca.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O suspeito teve a liberdade provisória concedida na audiência de custódia. Na decisão, o juiz Marcos Aurélio Marques Nogueira mencionou que o autuado é réu primário, tem residência fixa e não há indícios de que ele integra organização criminosa ou faz do crime meio de vida.