Homem investigado por homícidio é preso em Caucaia

Crédito: Divulgação/ Polícia Civil do Estado do Ceará

Um mandado de prisão temporária por homicídio e um de busca e apreensão foram realizados contra um homem de 22 anos, nesta segunda, 1º. O suspeito foi preso pela Polícia Civil (PC-CE) no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Conforme a PC-CE, o homem tinha passagens por crimes de porte de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele é suspeito de homicídio contra um homem de 39 anos. O crime foi registrado em outubro de 2023 no bairro Conjunto Metropolitano, em Caucaia.

O mandado de prisão foi cumprido em parceria com as equipes da Delegacia Metropolitana de Caucaia e do Núcleo de Homicídios da unidade, além do Núcleo de Inteligência (Nuip), do Departamento de Polícia Judiciária da Região Metropolitana (DPJM).