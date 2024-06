PM teria usado arma do pai para matar ex-companheira em Caucaia

Repórter do caderno de Cidades

Na decisão, a juíza Ana Célia Pinho Carneiro citou a gravidade do crime e os antecedentes criminais de Paulo Jefferson para justificar a prisão preventiva dele.

O soldado da Polícia Militar Paulo Jefferson Silva Soares, de 30 anos, teria usado a arma do pai , subtraída sem o conhecimento dele, para matar a ex-companheira , a técnica em enfermagem Vanessa Karla Santos de Lima Soares, de 29 anos — crime ocorrido na manhã dessa quinta-feira, 20, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza).

Como O POVO mostrou nessa quinta , Vanessa Karla e Paulo Jefferson haviam sido casados por 10 anos e, conforme fontes relataram, o relacionamento foi marcado por ciúmes por parte do homem.

Nos últimos dias, Vanessa teria sido ameaçada pelo PM, que teria dito coisas como "não passa de hoje". A vítima foi morta no estacionamento do hospital em que trabalhava, o Hospital e Maternidade Santa Terezinha, localizado no bairro Jurema. Os dois tiveram uma filha, que ainda é criança.