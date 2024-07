Acampamento usado para tráfico de drogas é desativado em Caucaia

A operação, realizada pelo Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente (BPMA), aconteceu neste sábado, 29 Crédito: Divulgação/ PMCE

A polícia encontrou no acampamento um carregador de pistola, seis munições calibre 40, 13 trouxinhas de maconha, uma vestimenta camuflada e material para o embrulho dos entorpecentes. O conteúdo confiscado foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), que está a cargo das apurações para identificar e localizar os envolvidos. Denúncias A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos. Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Caucaia: (85) 3101-3360

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br