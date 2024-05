Homem morre após cair em fossa séptica, em Caucaia

Um homem de 53 anos morreu após passar mal e cair em uma fossa séptica no bairro Curicaca, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A operação de salvamento – acompanhada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Perícia Forense e Polícia Militar – aconteceu por volta das 16h32min desse sábado, 25.

As informações iniciais repassadas por quem chamou o resgate e demais testemunhas que estavam no local, a vítima, contratada para limpar a fossa, passou mal – provavelmente por intoxicação por gás – e caiu na fossa.

De acordo com o que foi divulgado pelo CBMCE, apesar do tamanho do local, que tinha 2 metros de altura, 2 de largura e 4 de comprimento, e da água estar na altura da cintura, por haver gás metano e gás carbônico presentes no local, a retirada imediata da vítima foi impossibilitada.