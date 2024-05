Quatro pessoas são resgatadas em desabamento no Vicente Pinzón

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Quatro pessoas foram resgatadas após o desabamento do teto de uma residência por volta do meio-dia deste sábado, 25, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. Na ocasião, um homem, duas crianças e uma mulher grávida foram retirados de escombros após ficarem presos aos destroços de um alpendre, atingido pelo desabamento.

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), as vítimas estavam conscientes e orientadas quando os agentes chegaram. Os quatro foram resgatados sem ferimentos aparentes.