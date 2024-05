Homem é preso e drogas e carros são apreendidos em operação

Um homem foi preso, nessa sexta-feira, 24, na Operação Opus, que também resultou em apreensão de drogas e veículos. A ofensiva aconteceu no bairro Paupina, em Fortaleza. O trabalho ostensivo foi realizado a partir de um estudo de dados realizado pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp). A operação terá continuidade durante um mês.

Além do homem de 43 anos capturado com um mandado de prisão definitivo por roubo pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), uma adolescente de 17 anos foi encontrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) portando 18 gramas de cocaína e encaminhada a Delegacia da Criança e do Adolescente(DCA). Foi instaurado um procedimento.

Outros resultados da operação foram a apreensão de mais 100 gramas de cocaína, balanças de precisão e tesouras. 110 veículos foram abordados, dez ficaram retidos por irregularidades e quatro foram autuados.