Ceará realiza dia D de vacinação contra poliomielite

Dia D de vacinação contra poliomielite foi reallizado neste sábado, 25, em Fortaleza Crédito: FÁBIO LIMA

O Ceará realizou o dia D de vacinação contra poliomielite neste sábado, 25, em Fortaleza. A mobilização antecipou a Campanha Nacional de Vacinação contra a doença, que será iniciada nesta segunda-feira, 27, em todo o país, e segue até o dia 14 de junho. Na Capital, a aplicação das doses contra a doença ocorreu no Vapt-Vupt do shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu. No dia D, promovido pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), foi disponibilizada a vacina oral — de gotinha — e a injetável disponível para o público-alvo, que são as crianças menores de 5 anos, contra a paralisia infantil. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além do imunizante, também foram disponibilizadas todas as vacinas do calendário infantil, como febre amarela e sarampo. A vacinação na Capital ocorreu das 10 até às 16 horas.

“Aproveitando que já estava com esse dia D mensal programado, a gente aproveitou para dar o início desta campanha que vai nos outros estados iniciar na próxima segunda-feira. A partir de hoje, o Estado do Ceará já vai estar realizando o início da vacinação contra a polioemilite”, afirma. Pais levaram filhos para tomar vacina Ao longo deste sábado, pais e responsáveis procuraram a unidade para imunizar os filhos contra a doença, como também para checar a atualização da caderneta vacinal e, caso necessário, tomar outros imunobiológicos. “A importância é a imunidade do meu filho e manter a segurança dele por meio do registro vacinal em dia. Sempre que tem campanha, a gente vem pra garantir a proteção dele”, disse o analista de sistema Caio Silva, 31, pai do pequeno Luís Benício, de 4 anos. A administradora Juliana Pinto, 38, trouxe o filho de 5 anos, Bento Pinto, para receber outras vacinas visto que a da poliomielite estava atualizada. Ele destaca que em virtude de uma viagem programada em família nas próximas semanas buscou para, além de proteger da rotina diária do filho, garantir maior segurança do pequeno em outros locais, “Ele veio tomar vacina contra gripe, covid-19 e a segunda dose da varicela, que é catapora. A gente vai viajar e a gente ler que está tendo muita mutação do vírus. Mas eu fico tranquila sabendo que ele está bem amparado e sendo cuidado. Se caso ele pegue alguma dessas doenças, eu sei que vai vir menos forte para ele. A proteção mais segura é a vacina”, comenta Juliana. Meta de 95% de cobertura vacinal no Estado Com o início da campanha contra a doença, o objetivo da Sesa e Ministério da Saúde é alcançar a meta de 95% de cobertura vacinal e erradicar a doença no Estado, com cerca de 400 mil crianças vacinadas. Conforme dados da plataforma IntegraSUS, da Sesa, o Ceará possui 85% da cobertura vacinal em crianças menores de 1 ano de idade neste ano.

Sobre o Dia D, a coordenadora de Imunização da Sesa destaca que o principal objetivo deste tipo de mobilização é alcançar o máximo de pessoas em um curto espaço de tempo. “Ele tem esse objetivo de mobilizar a população e até mesmo por ser uma oportunidade que os pais e responsáveis não têm condições de procurar serviço de vacinação durante a semana. Então, tem um sábado que ele pode levar seus filhos para acompanhar esse processo de vacinação”, destaca Ana Karine. O motorista de aplicativo Breno Rocha, 25, levou a filha de 2 anos, Eduarda Rocha, para receber a dose de reforço da poliomielite após saber da mobilização da campanha pelas redes sociais. “Como eu sou motorista, a minha semana é quase sem tempo. A gente mora aqui do lado e como já estava no período para ela tomar o reforço, não pensei duas vezes em vir. É sobre a proteção dela, que é o mais importante”, disse.