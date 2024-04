Menino chama atenção ao narrar rua alagada em comunidade de Caucaia: ‘Bocado de peixe’

No vídeo, publicado nas redes sociais, o pequeno Júlio ainda tenta brincar com a situação: “Os menino tão pegando é peixe . Só peixe, camarão … Aqui é rua do peixe, da lama, de tudo”, diz o garoto que filmou os amigos também atingidos pelo alagamento.

Este não é o primeiro vídeo de Júlio que chama atenção nas redes sociais. Em fevereiro deste ano, a mesma narração inusitada do garoto alcançou mais de 25 mil visualizações no Instagram.

Segundo David Santos, ativista e líder comunitário, o menino gravava os vídeos e enviava no grupo de amigos do projeto social do bairro. Assim, com a autorização da mãe, Maria Camila Lima, ele publicou os vídeos com a intenção de sensibilizar o poder público da situação.

“É algo recente que iniciou através do convívio com as pessoas do Projeto Seja Luz, onde todos trocam informações no grupo do projeto sobre a problemática da enchente com o objetivo de ajudar uns aos outros. São vídeos espontâneos. Ele pega o celular da mãe dele, grava e joga no grupo para os amigos do projeto ficar sabendo da situação de onde ele mora e ficarem atentos”, relata David.

Os alagamentos e as enchentes no bairro se repetem por anos, conforme explicou David. Em abril de 2023, cerca de 40 pessoas precisaram se abrigar em escolas devido à forte enchente que atingiu a região. Dezenas de famílias perderam móveis, roupas e documentos.



