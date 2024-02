RJ: Homem salva mulher e duas bebês de serem arrastadas em enchente

Um homem salvou uma mulher e duas bebês, que estavam em um carro, de serem arrastadas pela correnteza de uma enchente. O caso aconteceu na noite da última quarta-feira, 21, no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O rapaz que salvou a família é Marcos Vinícius de Souza Vasconcelos, de 20 anos. “Só fiz o que tinha que ser feito”, disse ele.

A família ficou presa no veículo após uma enchente que se formou durante as fortes chuvas no município. Conforme informações do g1 Rio de Janeiro, Marcos estava em um ônibus no momento do ocorrido. Segundo ele, aquele não era o trajeto normal do transporte, mas que o percurso original estava completamente alagado e, por isso, o motorista pegou o desvio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao passar pela rua Ministro Lafaiete de Andrade, local onde mãe e duas filhas estavam presas, Marcos ouviu pessoas gritando em uma academia que um veículo estava sendo arrastado pela enxurrada e nele estariam duas crianças, de 1 ano cada.