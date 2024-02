Caucaia tem em fevereiro média de um homicídio por dia

Repórter do caderno de Cidades

Dois assassinatos foram registrados no município na manhã desta sexta-feira

Nenhum suspeito dos crimes havia sido preso até a publicação desta matéria. A SSPDS informou que a Delegacia Metropolitana de Caucaia e 31º Distrito Policial (31ºDP) são as unidades responsáveis por investigar os casos.

Na noite de quinta, a vítima foi um adolescente de 16 anos. O crime ocorreu no bairro Tabuba. Já na manhã desta sexta, os crimes foram registrados nos bairros Parque São Gerardo e Matões. As vítimas foram, respectivamente, um homem de 47 anos e um homem de 36 anos.

Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza, teve, pelo menos, 23 assassinatos registrados neste mês de fevereiro . Até a última terça-feira, 20, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) havia registrado 20 homicídios no município neste mês. Na noite de quinta-feira, 22, e na manhã dessa sexta-feira, 23, mais três assassinatos ocorreram na cidade.

Em todo o ano, já são 46 homicídios registrados em Caucaia, um aumento de 58,62% em relação aos dois primeiros meses do ano passado. Entre os casos está a chacina registrada no último sábado, 17, no bairro Urucutuba, em que quatro mulheres foram assassinadas por integrantes de uma facção criminosa.



Em todo o ano de 2023, foram registrados 233 homicídios em Caucaia, o que fez do município o segundo mais violento do Estado em números absolutos no ano que passou, atrás apenas de Fortaleza.