Homem e adolescente são mortos a tiros no Barroso, em Fortaleza

Duas pessoas foram mortas a tiros na noite dessa quinta-feira, 22, no bairro Barroso, em Fortaleza. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas foram um homem de 39 anos e um adolescente de 16 anos.



Imagens do local do crime mostram que as vítimas estavam sentadas em cadeiras quando foram executados. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime foi preso.