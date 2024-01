Polícia Militar prende suspeito de participação na morte de lutador de Jiu-Jitsu em Caucaia

Um homem foi preso nessa quarta-feira, 24, suspeito de envolvimento em um crime de homicídio registrado no início deste mês no bairro Araturi, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A captura, realizada pela Polícia Militar do Ceará, foi resultado do cumprimento de um mandado de prisão.

Em meio a diligências realizadas por agentes do 12º Batalhão de Polícia Militar no bairro Marechal Rondon, Anderson Soares da Silva Lima, de 20 anos, que tem ficha pelo crime de tráfico ilícito de drogas foi localizado. Na abordagem, constatou-se que o homem estava com um mandado de prisão temporária por homicídio doloso em aberto.