CE: Homem é preso duas vezes em quatro dias suspeito de coagir testemunhas

O homem já havia sido preso no último sábado, 20, mas retornou à liberdade após audiência de custódia. Dois dias depois da soltura, agentes da Delegacia Regional de Tauá tomaram conhecimento das supostas intimidações.

Um homem foi preso na manhã da última terça-feira, 23, suspeito de coagir testemunhas em Tauá , município a 347 quilômetros de Fortaleza . Francisco Vagner Dantas, 39, é acusado de ameaçar testemunhas de um assassinato no qual ele é investigado para que elas não fossem depor.

Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Francisco já tinha antecedentes criminais por estupro de vulnerável, violência doméstica, furto qualificado e crime contra a administração pública.

Após a prisão, o suspeito foi levado até a delegacia, onde foi autuado pelo crime de coação de testemunhas no curso do processo.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia: (88) 3437 1888