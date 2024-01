Suspeito de ataque a casa com coquetel molotov em Caucaia é preso

Repórter do caderno de Cidades

Roupas que teriam sido usadas na ação foram encontradas com Lucas Eduardo do Nascimento Araújo

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com o suspeito, foram encontrados vestimentas usadas na ação e celulares, que foram apreendidos e devem ajudar nas investigações.

Um homem foi preso suspeito de participação no ataque com coquetel molotov a uma casa localizada no bairro Urucutuba , em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza), crime ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 24. Lucas Eduardo do Nascimento Araújo, de 28 anos, foi autuado na tarde desta quarta, ainda em estado de flagrante, no bairro Arianópolis, também em Caucaia.

A prisão foi efetuada por equipes do 18º Distrito Policial (DP), com auxílio dos Departamentos de Inteligência Policial (DIP) e da Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM) da Polícia Civil.



Lucas foi autuado pelo crime de incêndio, previsto no artigo 250 do Código Penal Brasileiro e associação criminosa. “Diligências seguem para capturar outros suspeitos envolvidos no crime”, afirmou a SSPDS.

Entenda o caso



Por volta de 1h20min desta quarta, um grupo composto por, pelo menos, cinco pessoas foi flagrado arremessando cerca de dez coquetéis molotov contra uma residência. Além disso, os criminosos dispararam contra a casa.



De acordo com a SSPDS, não havia ninguém em casa no momento do crime e o fogo foi contido. Veja vídeo que registrou o crime: