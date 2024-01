38 motocicletas são apreendidas para evitar 'rolezinho' em Caucaia, diz PMCE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu, nesse domingo, 14, 38 motocicletas no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, e evitou a realização de um encontro entre motociclistas, também conhecido como “rolezinho”.



De acordo com a PMCE, a apreensão ocorreu no km 39 da CE-010 durante uma operação com foco em inibir a prática de passeios por motociclistas em veículos com adulterações.