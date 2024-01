Jogador de futebol é morto com mais de 50 tiros em Caucaia

Um jogador de futebol de 19 anos de idade, foi morto com mais de 50 tiros, na madrugada da quinta-feira, 10, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo a família, Carlos Sousa atuou na base de clubes como Feroviário e Caucaia. Ele teria sido morto na frente dos próprios pais.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima foi morta por disparos de arma de fogo na localidade de Boqueirão dos Cunhas. O Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia de Caucaia investiga o caso.

Os primeiros levantamentos apontam que a vítima teria tido um envolvimento amoroso com uma mulher cujo ex-companheiro seria ligado a crimes. Este homem não aceitaria o fim do relacionamento e teria articulado a morte do jogador, conforme O POVO apurou.