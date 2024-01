Tentativa de roubo a buggy: suspeitos presos respondem por vários crimes

Francisco Jamerson Alves Barros, de 23 anos, conhecido como "Chambinho", foi preso em um imóvel do bairro Jurema, também em Caucaia, nessa sexta-feira. Ele havia fugido do sistema prisional em setembro passado, e responde por homicídios e por integrar organização criminosas.

Na terça-feira,9, um vídeo que mostra turistas em um passeio de buggy viralizou nas redes sociais. Nas imagens os ocupantes do carro passam por dunas e são surpreendidos por criminosos armados que estavam escondidos e cercam o veículo. Apesar da investida criminosa, o motorista não parou e todos seguiram. Segundo o bugueiro, os turistas imaginaram que tudo nao passava de uma encenação, pois haviam pedido um passeio com "aventura".

Um outro buggy, que estava atrás, também foi surpreendido e todos os ocupantes se agacharam dentro no carro. As testemunhas afirmam que ouviram disparos de arma de fogo. A situação chamou atenção e teve repercussão nacional

O POVO apurou que há uma comunidade na proximidade, onde alguns criminosos se escondem e, por ser uma área de difícil acesso, eles utilizam as dunas para transitar e realizar assaltos e arrombamento de veículos em estacionamentos de barracas de praia naquela localidade.

Há o patrulhamento diário, r, no entanto, o difícil acesso faz com que os grupos fujam a pé após as ações e seja mais difícil de encontrá-los.

Conforme o major Holanda Timbó, comandante do 12º Batalhão, as equipes da PM com o serviço de inteligência fizeram levantamentos e identificaram que um dos suspeitos estava próximo a uma duna na estrada do Icaraí. Foi montada uma operação e os policiais fizeram a prisão de Antônio Carlos, na sexta-feira, 12.