Vídeo mostra tentativa de assalto a turistas que passeavam de buggy no Cumbuco

As imagens mostram dois homens, que portavam armas de fogo, tentando fazer com que o veículo parasse. O motorista, porém, segue adiante e evita o assalto. Veja o vídeo mais abaixo:

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur) investiga o caso. "Imagens de câmeras auxiliam os trabalhos policiais", disse a pasta.



A SSPDS também reforçou que vítimas de ações criminosas devem prestar boletim de ocorrência, que pode ser feito tanto presencialmente, quanto por meio da Delegacia Eletrônica.



“A SSPDS ressalta que equipes do do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) reforçam as ações de policiamento na região”, também diz a nota. (Colaborou Gabriela Monteiro/Especial para O POVO)