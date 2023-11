Jovem de 19 anos é preso suspeito de homícidio durante partida de futebol em Caucaia

A vítima e o envolvido teriam discutido enquanto assistiam a um jogo de futebol. No momento que o homem saía do local, o suspeito efetuou os disparos

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante suspeito de participar de um homicídio ocorrido após uma briga em meio a uma partida de futebol. A prisão aconteceu na localidade de Catuana, na zona rural de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, na segunda-feira, 6, no mesmo bairro onde o crime foi registrado.

A apuração policial iniciou logo após o assassinato de um homem de 35 anos. A vítima e o envolvido teriam discutido enquanto assistiam a um jogo de futebol. No momento que o homem saía do local, o suspeito identificado como Nicolas Carneiro do Nascimento, de 19 anos, teria efetuado os disparos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A operação da Polícia Civil do Ceará junto a Polícia Militar do Ceará resultou na prisão do jovem, conhecido na região como jogador, no mesmo bairro em que o crime aconteceu.