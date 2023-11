Homem é preso após confessar matar garota de programa no Centro de Fortaleza

Uma mulher de 24 anos foi assassinada a faca nessa segunda-feira, 6, no Centro de Fortaleza. O suspeito pelo crime, identificado como Kassandro de Góes, 19 anos, foi preso após confessar à Polícia ter matado a mulher durante programa sexual, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

De acordo com informações da SSPDS, por volta das 13h45min equipe da 1ª Companhia do 5º Batalhão Policial Militar (1ª Cia/ 5º BPM) foi acionada por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para atender uma ocorrência de roubo de veículo.

A suposta vítima de roubo teria tido a motocicleta furtada na rua Coronel Ferraz, porém não estava no local quando os agentes de segurança chegaram. Durante buscas na área, testemunhas informaram que o homem estava ensanguentado.

Segundo a Polícia, ele foi encontrado no cruzamento das ruas Conde D’eu com Sobral, quando relatou que não havia roubo de motocicleta, mas confessando ter matado uma garota de programa, acrescentando que queria se entregar à Justiça.

A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi encontrada morta em uma quitinete na rua Melvin Jones. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas. O POVO opta por publicar o nome do suspeito por tratar-se de flagrante, com admissão de culpa.

O suspeito foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e autuado por feminicídio. Kassandro já tinha antecedentes criminais por roubo.