Homem é preso por estupro de vulnerável em Quixelô

A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE) com o apoio do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Um homem de 45 anos foi preso , nessa segunda-feira, 6, por estupro de vulnerável na zona rural do município de Quixelô , a 336 quilômetros de Fortaleza. O nome do suspeito não foi divulgado nem as circunstâncias do crime.

Segundo a Ficco, a prisão do homem aconteceu por força de mandado de prisão condenatória expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Iguatu - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará é composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).