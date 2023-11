Professor é preso em Fortaleza suspeito de armazenar fotos íntimas de alunos

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

Um professor de 37 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso nessa segunda-feira, 6, no bairro Messejana, em Fortaleza, suspeito de produzir e armazenar conteúdos de pornografia infantojuvenil. O homem teria coletado as imagens com estudantes de uma escola e as guardado em dispositivos eletrônicos.

Junto com ele, um celular e três notebooks foram apreendidos em operação realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Segundo informações da Polícia, o homem é professor da rede particular de ensino.