Mulher de 27 anos é morta em Caucaia; suspeito é companheiro da vítima

Uma mulher de 27 anos foi morta a facadas na madrugada desta terça-feira, 13, no bairro Parque Potira, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). O suspeito do crime é o companheiro da vítima, que fugiu após o crime e é procurado pela Polícia. O POVO apurou que o nome da vítima é Francisca Patrícia Soares.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Polícia Civil compareceram ao local da ocorrência e realizaram os primeiros levantamentos. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Caucaia.



Este foi o segundo crime contra a vida de uma mulher em questão de horas na Grande Fortaleza. Mais cedo, no bairro Ellery, em Fortaleza, foi registrada uma tentativa de feminicídio, em que uma mulher teve 80% do corpo queimado após o ex-companheiro atear fogo nela.



Jorge Luis Santos de Carvalho, de 34 anos, foi preso em flagrante. A vítima está internada em estado grave no Instituto Dr. José Frota (IJF).



Pelo menos, 18 feminicídios já foram registrados no Estado

Até maio, 95 mulheres foram mortas no Ceará, sendo que 16 desses casos foram identificados pela SSPDS como feminicídio. Em 2 junho, uma mulher foi morta a facadas em Apuiarés, no Vale do Curu. Em todo o ano passado, foram 28 feminicídios. Além disso, 7.562 crimes previstos na Lei Maria da Penha foram registrados no Ceará até abril, o que dá uma média de 63 mulheres vitimadas por dia. Em 2022, foram 19.407 casos.