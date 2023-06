Homem é preso suspeito de agredir mulher e matar cachorros a pauladas

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Ceará suspeito de agredir uma mulher e matar dois cachorros a pauladas em Canindé, no Ceará. O caso foi registrado na manhã desse sábado, 3. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

O homem, identificado como Charley Milton Silva de Oliveira, de 29 anos, responde na Justiça por roubo, dano e crime de trânsito. Ele foi abordado, detido e encaminhado à Delegacia Regional de Baturité, onde esta à disposição da Justiça.

Há uma investigação que verifica o envolvimento do homem em outras práticas ilícitas na região. A SSPDS não informou as circunstâncias do crime ou os artigos que o suspeito foi autuado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine