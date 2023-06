Mulher é presa suspeita de matar a própria mãe em Croatá

Uma mulher de 21 anos foi presa em flagrante suspeita de matar a própria mãe em Croatá, distante 343,8 km de Fortaleza. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caso foi registrado na noite dessa quinta-feira, 8.

A Polícia Militar do Estado (PMCE) foi acionada para atender a ocorrência. Na ocasião, agentes conseguiram localizar a suspeita em um local próximo à residência onde o crime aconteceu.

Vítima tinha 58 anos e apresentava antecedentes criminais por lesão corporal. Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce-CE) também foi acionada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com SSPDS, o corpo da mulher apresentava "lesões contundentes". Suspeita foi levada para a Delegacia Regional de Tianguá, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), "onde foi autuada em flagrante por homicídio doloso". Investigação sobre o caso segue em andamento.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Tianguá: (88) 3671-9328

Colaborou a repórter Alexia Vieira