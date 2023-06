Mulher é morta a facadas em Apuiarés, no norte do Ceará

Uma mulher de 41 anos, identificada como Marta Gomes, foi morta a facadas durante a última quinta-feira, 1°, no município de Apuiarés, localizado a cerca de 124 km de Fortaleza. O crime foi cometido no distrito de Tabuleiro e está sob investigação da Polícia.

O principal suspeito do assassinato é o ex-companheiro de Marta, que segue sendo procurado pelas forças policiais. Após o crime, equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local, onde realizaram a coleta de indícios que irão subsidiar as investigações.

O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Pentecoste, que comanda as buscas para efetivar a prisão do suspeito.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Apuiarés: (85) 3352 2621