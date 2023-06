Jovem de 18 anos desaparecido há nove dias é encontrado morto em Caucaia

Gabriel da Silva Cruz, de 18 anos, foi encontrado morto após nove dias desaparecido. O jovem foi trabalhar e não voltou mais para a casa onde morava com os familiares, no Garrote, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Um corpo foi encontrado sem identificação no último sábado, 10, e a família dele realizou o reconhecimento.

Conforme O POVO apurou com fonte ligada à Segurança Pública, durante as buscas, após sete dias do desaparecimento, uma bicicleta, que seria de Gabriel, foi achada no bairro Cumbuco. Ainda foram encontrados calçados e uma corda. A família intensificou a procura na área.

Dois dias depois, o corpo foi achado na lagoa. O POVO apurou que a vítima possuía lesões semelhantes a de disparos de arma de fogo. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local colhendo as primeiras informações, e o corpo seria encaminhado à sede da Pefoce.



Na sexta-feira, 9, um motorista de aplicativo foi encontrado morto em São Gonçalo do Amarante, também na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima, Antônio Cláudio, de 29 anos de idade, cursava Direito e seria o 53º motorista de aplicativo morto, conforme a associação dos motoristas por aplicativo.

O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.