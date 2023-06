Motorista de aplicativo é encontrado morto em São Gonçalo do Amarante

Um motorista de aplicativo que estava desaparecido foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira, 9, em São Gonçalo do Amarante — conforme Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Antônio Cláudio, de apenas 29 anos, foi localizado sem vida em uma estrada no bairro Saquinho.

O corpo do jovem foi encontrado apresentando "lesões contundentes". Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local. Caso está a cargo da Delegacia Metropolitana de São Gonçalo do Amarante.

De acordo a Associação dos Motoristas de Aplicativos do Ceará (Amap-CE), Antônio Cláudio era religioso, acadêmico de Direito e realizava corridas para ajudar a família financeiramente.

O jovem teria se tornado "a 53° pessoa assassinada enquanto trabalhava no transporte por aplicativo no Ceará", conforme estatística realizada pelo órgão. "Toda a categoria lamenta e deseja a família muita força nesse momento tão difícil", disse ainda a associação em nota de pesar.

Por meio das redes sociais, a igreja a qual jovem participava também lamentou a morte dele. "Vamos orar e apoiar a família do Cláudio como pudermos, tendo a certeza de que ele sempre deu o máximo de si a todo momento (...) Sentiremos sua falta", escreveu instituição em trecho da publicação.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de São Gonçalo do Amarante: (85) 3315-4502